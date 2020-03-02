Прямые линии с кузбассовцами проведут три замгубернатора региона
Заместители губернатора и руководители структурных подразделений администрации правительства Кузбасса в течение недели будут отвечать на вопросы жителей региона во время «прямой линии».
Обратиться с волнующими вопросами могут все желающие со 2 по 6 марта с 15.00 до 17.00. При этом за каждым замгубернатора или руководителем структурного подразделения администрации Правительства Кузбасса закреплен свой день.
3 марта, вторник
Догадов Валерий Анатольевич – заместитель губернатора Кемеровской области – Кузбасса по вопросам безопасности и правопорядка. Тел. (384-2) 36-87-09.
4 марта, среда
Цигельник Алексей Маркович – заместитель губернатора Кемеровской области – Кузбасса по вопросам социального развития. Тел. (384-2) 36-84-88.
Печеркина Ирина Александровна – начальник департамента строительства Кемеровской области. Тел. (384-2) 58-55-45.
5 марта, четверг
Венгер Константин Геннадьевич – заместитель губернатора Кемеровской области – Кузбасса по экономическому развитию, тел. (384-2) 58-51-71.
Кислицын Дмитрий Владимирович – Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области, тел. (384-2) 34-95-96.
6 марта, пятница
Перфильев Юрий Витальевич – начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Правительства Кузбасса. Тел. (384-2) 36-33-65.
Также работает телефон обращений к губернатору Кузбасса – (384-2) 58-41-97. Дозвониться на него можно ежедневно с 08.30 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней.
ИСТОЧНИК KP.RU