2020-03-02T14:43:50+03:00
Общество

Прямые линии с кузбассовцами проведут три замгубернатора региона

Задать вопросы можно будет по телефонам «прямой линии»
Екатерина РОМАНОВА
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Прямые линии с кузбассовцами проведут три замгубернатора регионаПрямые линии с кузбассовцами проведут три замгубернатора регионаФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Заместители губернатора и руководители структурных подразделений администрации правительства Кузбасса в течение недели будут отвечать на вопросы жителей региона во время «прямой линии».

Обратиться с волнующими вопросами могут все желающие со 2 по 6 марта с 15.00 до 17.00. При этом за каждым замгубернатора или руководителем структурного подразделения администрации Правительства Кузбасса закреплен свой день.

3 марта, вторник

Догадов Валерий Анатольевич – заместитель губернатора Кемеровской области – Кузбасса по вопросам безопасности и правопорядка. Тел. (384-2) 36-87-09.

4 марта, среда

Цигельник Алексей Маркович – заместитель губернатора Кемеровской области – Кузбасса по вопросам социального развития. Тел. (384-2) 36-84-88.

Печеркина Ирина Александровна – начальник департамента строительства Кемеровской области. Тел. (384-2) 58-55-45.

5 марта, четверг

Венгер Константин Геннадьевич – заместитель губернатора Кемеровской области – Кузбасса по экономическому развитию, тел. (384-2) 58-51-71.

Кислицын Дмитрий Владимирович – Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области, тел. (384-2) 34-95-96.

6 марта, пятница

Перфильев Юрий Витальевич – начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Правительства Кузбасса. Тел. (384-2) 36-33-65.

Также работает телефон обращений к губернатору Кузбасса – (384-2) 58-41-97. Дозвониться на него можно ежедневно с 08.30 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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