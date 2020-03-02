2 Март 2020 2020-03-02T15:09:39+03:00

У автобуса с туристами на кузбасской трассе лопнуло колесо. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В салоне находилось более 30 человек

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В Кузбассе произошел инцидент с автобусом, перевозившим более 30 туристов из Красноярского края. У него лопнуло колесо.

Автобус с номерами соседнего региона, стоявший на обочине автодороги «Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк» в районе 235-го километра, обнаружили сотрудники ДПС во время патрулирования. Как выяснилось, в пути у него лопнуло колесо, заменить которое на запасное водитель самостоятельно не смог – отсутствовало необходимое оборудование.

-В салоне автобуса находились более 30 туристов из Красноярска, которые направлялись на отдых в Шерегеш, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В течение нескольких минут инспекторы ГИБДД нашли и привезли из ближайшего населенного пункта необходимые инструменты и помогли устранить неполадку.

Водитель и пассажиры поблагодарили инспекторов ДПС за помощь и продолжили свой путь на горнолыжный курорт.

ИСТОЧНИК KP.RU