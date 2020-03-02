У автобуса с туристами на кузбасской трассе лопнуло колесо
В Кузбассе произошел инцидент с автобусом, перевозившим более 30 туристов из Красноярского края. У него лопнуло колесо.
Автобус с номерами соседнего региона, стоявший на обочине автодороги «Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк» в районе 235-го километра, обнаружили сотрудники ДПС во время патрулирования. Как выяснилось, в пути у него лопнуло колесо, заменить которое на запасное водитель самостоятельно не смог – отсутствовало необходимое оборудование.
-В салоне автобуса находились более 30 туристов из Красноярска, которые направлялись на отдых в Шерегеш, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В течение нескольких минут инспекторы ГИБДД нашли и привезли из ближайшего населенного пункта необходимые инструменты и помогли устранить неполадку.
Водитель и пассажиры поблагодарили инспекторов ДПС за помощь и продолжили свой путь на горнолыжный курорт.
ИСТОЧНИК KP.RU