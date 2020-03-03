2020-03-03T03:15:09+03:00
Происшествия

После конфликта с родителями в Кемерове пропал подросток

Причиной ссоры стали оценки
Екатерина РОМАНОВА
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После конфликта с родителями в Кемерове пропал подростокПосле конфликта с родителями в Кемерове пропал подростокФото: Кирилл ЧАЩИН
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12-летний подросток пропал в городе Кемерово после того, как поссорился с родителями из-за оценок. Ребенок ушел в школу, а обратно не вернулся.

О том, что ее сын еще в семь часов утра ушел в школу, но обратно с занятий так и не вернулся, кемеровчанка сообщила в полицию около 23.00. Женщина рассказала, что пыталась самостоятельно нейти мальчика, но ей это не удалось. При этом телефон мальчика был отключен.

Поиски ребенка велись всю ночь, однако найти мальчика удалось лишь на следующее утро: он гулял по улицам района. Подросток признался, что специально ушел из дома. Накануне пропажи они с матерью поругались из-за школьных оценок: женщина была недовольна успеваемостью сына. Тогда мальчик ушел ночевать к знакомому, а телефон при этом отключил.

- Противоправных действий в отношении юного горожанина не совершалось, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники полиции передали мальчика матери и провели с ними профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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