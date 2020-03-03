Некоторым кузбассовцам досрочно выдадут пенсии

3 Март 2020 2020-03-03T03:46:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Подготовка к предстоящему паводку набирает обороты в Кузбассе. Так, в территориях, попадающих в зону подтопления, создаются все условия, чтобы защитить граждан.

До 1 апреля жителям нескольких территорий, которые традиционно попадают в зону подтопления, выдадут пенсии. Кроме того, их обеспечат необходимыми медикаментами. Таких территорий на севере Кузбасса пять: Мариинск, и Таежно-Михайловское сельское поселение, а также три отрезаемых поселка — Таежно-Михайловка, Таежно-Александровка, Туйла.

- В Мариинске создали пять пунктов временного размещения на базе политехнического техникума, городской больницы, школы № 1, ДК в селе Большой Антибес и 2-я Пристань, - отмечает пресс-служба администрации Правительства Кузбасса. - С владельцами плавательных средств заключены договоры на привлечение их в случае необходимости к спасательным работам.

Кроме того, уже в марте службы ЖКХ займутся очисткой сточных канал и водопропускных труд. Еще одна мера, которая будет предпринята для максимально свободного прохода ледохода – распиловка льда на реке.

ИСТОЧНИК KP.RU