Лже-сотрудники Роспотребнадзора активизировались в Кузбассе

3 Март 2020 2020-03-03T04:55:16+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора предупреждают: в Кузбасс орудуют мошенники. Они представляются сотрудниками Управления и предлагают купить книжки и брошюрки.

Неустановленные пока лица звонят индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам и сообщают, что в скором времени у них будет проводиться проверка. Для того, чтобы проверка прошла успешно, необходимо иметь некоторые документа – книги и брошюры. Эти самые книги и брошюры мошенники предлагают доставить курьером или сотрудниками Росотребнадзора. Кроме того, неизвестные обращаются в медицинские организации от имени руководителя Управления Роспотребнадзора и требуют перечислить им деньги – в том числе и на счет мобильного телефона.

- Управление разъясняет, что каких-либо платных услуг - продажа документов или книг для торговой точки или уголка покупателя - в том числе на возмездной основе, Управление не осуществляет, - отметили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. - Предупреждаем, что данные действия носят исключительно мошеннический характер, поэтому просим быть внимательнее и при возникновении подобных ситуаций настоятельно рекомендуем обращаться в правоохранительные органы для установления виновных лиц и принятия мер, предусмотренных действующим законодательством.

Среди номеров, с которых звонят мошенники - 8-961-513-28-14, 8-909-998-60-60, 8-967-301-20-74.

ИСТОЧНИК KP.RU