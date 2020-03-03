Дружба подвела: кемеровчанин обокрал школьного товарища

3 Март 2020 2020-03-03T05:14:59+03:00

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Судебным разбирательством завершилась дружба двух школьных приятелей. Один из них лишился приятеля, другой – может лишиться свободы.

В октябре 2019 года 30-летний кемеровчанин встретил школьного приятеля, с которым не виделся после выпускного вечера. Мужчины решили отметить встречу и закатили вечеринку в арендованной квартире. Когда приятель уснул после бурных возлияний, кемеровчанин взял в руки его телефон и перевел деньги с его счета на свой. Утром школьные товарищи расстались, а через день еще раз встретились и решили повторить застолье.

Кемеровчанин вновь дождался, пока приятель уснет, а потом еще раз перевел его деньги на свой счет при помощи мобильного банка. В общей сложности он похитил 65 тысяч рублей. Лишившись крупной суммы, потерпевший обратился за помощью в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Он стал фигурантом уголовного дела, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время собранные материалы направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU