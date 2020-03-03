2020-03-03T06:06:33+03:00
Происшествия

Коррупционера из Кузбасса оштрафовали на 15 миллионов рублей

Эти деньги мужчина получил за отказ участвовать в аукционе
Екатерина РОМАНОВА
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Коррупционера из Кузбасса оштрафовали на 15 миллионов рублей. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.Коррупционера из Кузбасса оштрафовали на 15 миллионов рублей. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.
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Кузбассовец выплатил уголовный штраф за коррупционное преступление в размере 15 миллионов рублей. Эти деньги он поучил после того, как отказался участвовать в аукционе на право пользования недрами золота.

Руководитель одной из коммерческих организаций Кузбасса вместе с помощником участвовали в аукционе за право пользования недрами золота из рассыпных месторождений. Однако еще до начала аукциона они обратились в представителю конкурирующей организаций и потребовали дать им денег – тогда компания откажется от участия в аукционе, а конкурент получит победу. В противном случае кузбассовец пообещал завысить стоимость лотов на аукционе.

- В подтверждение своих намерений гражданин подал в отдел геологии и лицензирования по Забайкальскому краю заявление об отказе от участия в одном из трех аукционов на право пользования недрами, - сообщает подробности пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - В момент получения денежных средств он был задержан сотрудниками полиции.

Ингодинский районный суд города Читы признал гражданина виновным в коммерческом подкупе и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 15 миллионов рублей. Также мужчину лишили права заниматься деятельность, связанной с недропользованием, сроком на 5 лет.

Полученные при подкупе деньги – 15 миллионов рублей – кузбассовец выплатил в качестве штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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