2020-03-03T06:34:47+03:00
Происшествия

Поддельные кроссовки продавались в новокузнецких магазинах

Контрафактную обувь из торговых точек изъяли сотрудники полиции
Екатерина РОМАНОВА
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Поддельные кроссовки продавались в новокузнецких магазинахПоддельные кроссовки продавались в новокузнецких магазинахФото: Михаил ФРОЛОВ
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В одном из торговых центров Новокузнецка можно было приобрести почти настоящую брендовую обувь. По цене она ненамного отличалась от оригинала, но при этом являлась подделкой.

В нескольких торговых точках Новокузнецка продавались копии оригинальных товаров под видом брендовой продукции, и об этом стало известно сотрудникам полиции. Они провели проверку, и убедились, что в одном из ТЦ действительно продается спортивная обувь с признаками контрафакции. При этом цена копии не отличалась от оригинала.

А чуть позже в магазине, который торгует вещами по сниженным ценам, обнаружили еще одну партию поддельных кроссовок. В обще сложности стражи порядка изъяли 150 пар обуви и направили на экспертизу.

- Несмотря на то, что на обуви имелся товарный знак известной фирмы, а дизайн был схож с оригинальным, качество материалов и исполнения отличались от подлинной продукции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В отношении предпринимателя возбуждено административное расследование о незаконном использовании средств индивидуализации товаров. В качестве наказания санкции данной статьи влекут наложение административного штрафа в размере до 50 000 рублей, а также конфискация контрафактной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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