Угольщики Кузбасса получили скидку в 25 процентов на перевозки
Кузбасские предприятия получили возможность перевозить энергетический уголь по сниженному тарифу. Таких договоренностей удалось достичь губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву и руководству ОАО «РЖД».
Благодаря взаимодействию железнодорожников с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым и угольными компаниями достигнута договоренность о формировании конкурентоспособных ценовых условий перевозок угля на фоне негативной рыночной конъюнктуры.
Максимальные скидки на экспортные перевозки энергетического угля будут действовать до конца 2020 года сразу в нескольких направлениях. Так, при расстоянии перевозки более 3000 километров в направлении российских портов Северо-Запада (Октябрьская, Северная и Калининградская железные дороги) угольщики получают скидку в 12,8 процента.
В направлении российско-казахстанских пограничных передаточных станций при дальнейшем следовании через погранпереходы с Китаем – Достык-Алашанькоу и Алтынколь-Хоргос угольщики могут воспользоваться скидкой в 25 процентов, если расстояние перевозок не превышает 3000 километров. Если же расстояние больше, скидка составит 12,8 процента.
К слову, специальные тарифы будут действовать независимо от объемов перевозок. А это, в свою очередь, может положительно повлиять на роль Рорссии и Кузбасса на мировом угольном рынке.
ИСТОЧНИК KP.RU