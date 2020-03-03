3 Март 2020 2020-03-03T06:38:57+03:00

Угольщики Кузбасса получили скидку в 25 процентов на перевозки Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Кузбасские предприятия получили возможность перевозить энергетический уголь по сниженному тарифу. Таких договоренностей удалось достичь губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву и руководству ОАО «РЖД».

Благодаря взаимодействию железнодорожников с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым и угольными компаниями достигнута договоренность о формировании конкурентоспособных ценовых условий перевозок угля на фоне негативной рыночной конъюнктуры.

Максимальные скидки на экспортные перевозки энергетического угля будут действовать до конца 2020 года сразу в нескольких направлениях. Так, при расстоянии перевозки более 3000 километров в направлении российских портов Северо-Запада (Октябрьская, Северная и Калининградская железные дороги) угольщики получают скидку в 12,8 процента.

В направлении российско-казахстанских пограничных передаточных станций при дальнейшем следовании через погранпереходы с Китаем – Достык-Алашанькоу и Алтынколь-Хоргос угольщики могут воспользоваться скидкой в 25 процентов, если расстояние перевозок не превышает 3000 километров. Если же расстояние больше, скидка составит 12,8 процента.

К слову, специальные тарифы будут действовать независимо от объемов перевозок. А это, в свою очередь, может положительно повлиять на роль Рорссии и Кузбасса на мировом угольном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU