2020-03-03T06:53:55+03:00
Происшествия

Холодильник стал причиной пожара в кузбасском магазине

Пожар начался глубокой ночью
Екатерина РОМАНОВА
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Холодильник стал причиной пожара в кузбасском магазине. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Холодильник стал причиной пожара в кузбасском магазине. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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Минувшей ночью сотрудники МЧС выезжали по сигналу тревоги в один из магазинов, расположенных на первом этаже жилого дома на улице Строителей в Междуреченске. Здесь из-за холодильника начался пожар.

Тревожный сигнал поступил на пульт диспетчера в 01.41, и тут же на место пожара выдвинулись шесть человек и две единицы техники. Как оказалось, ЧП произошло в магазине, который находится на первом этаже пятиэтажного дома.

- На момент прибытия первого подразделения па первом этаже наблюдалось задымление, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара в магазине сгорел холодильник на площади 0,5 квадратных метра.

По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Пожар потушили в 01.57. Эвакуация жителей дома не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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