2020-03-03T09:36:45+03:00
Общество

33 тысячи новокузнечан проголосовали за благоустройство скверов

Стали известны результаты голосования
Екатерина РОМАНОВА
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33 тысячи новокузнечан проголосовали за благоустройство скверов. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка33 тысячи новокузнечан проголосовали за благоустройство скверов. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка
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Новокузнечане проголосовали за общественные территории, которые будут благоустроены в 2021 году. Больше всего голосов горожане отдали за сквер возле клуба «Патриот» в Заводском районе.

Администрация Новокузнецка предложила горожанам выбрать общественные территории, которые преобразятся в 2021 году. Таких мест оказалось восемь. И в день голосования свой выбор сделали более 33 тысяч новокузнечан. В своем аккаунте в Instagram глава города Сергей Кузнецов отметил, что все восемь общественных территорий будут отремонтированы, но не в течение одного года. В приоритете же будут те парки, скверы и аллеи, которые набрали больше всего голосов.

Результаты голосования получились следующими:

- благоустройство дублирующего проезда проспекта Кузнецкстроевский с организацией пешеходной зоны – 2305 голосов;

- набережная реки Аба - 2793 голосов;

- пешеходная аллея вдоль открытого русла реки Петрик – 9270 голосов;

- парк «Шахтерской славы» - 7431 голосов;

- парк у ДК им В.В. Маяковского - 7939 голосов;

- сквер по ул. Разведчиков – 4160 голосов;

- сквер возле клуба «Патриот» - 15652 голосов;

- площадь общественных мероприятий разъезда Абагур – 4380 голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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