Моцарелла и цукаты: чем накормят кемеровских школьников весной

3 Март 2020 2020-03-03T09:13:57+03:00

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В кемеровских школах готовятся к сезонной смене меню. Накануне этого события представители родительских комитетов, общественных организаций, медицинских учреждений и школьников продегустировали новинки.

В новом, весеннем меню появятся новые блюда, - об этом сообщает пресс-служба администрации города Кемерово. На первое школьникам предложат куриный суп с булгуром, на горячее – рыбу под рисово-сырной шапкой, мясные фрикадельки с брусничным соусом, биточки из птицы со сливочным маслом. На десерт будут подавать творожную запеканку с цукатами и абрикосовым соусом. Кроме того, в меню включены салат из огурцов с гренками, бутерброды с моцареллой и помидорами, компоты из клубники и черноплодной рябины, лимона и мяты, смородины и сливы и многое другое.

Напомним, сезонная смена меню в кемеровских школах происходит три раза в течение учебного года. Осенью предпочтение отдается офощам и фруктам – кабачкам, тыкве, сливе, винограду. Зимой акцент делается на витаминизированных напитках из сибирских ягод. Весной – на свежих овощах, фруктах и молочных продуктах.

ИСТОЧНИК KP.RU