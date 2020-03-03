2020-03-03T09:15:20+03:00
Общество

В Кузбассе промпредприятия не платили за вредные выбросы в атмосферу

Нарушения при проверке обнаружили прокуратура
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе промпредприятия не платили за вредные выбросы в атмосферуВ Кузбассе промпредприятия не платили за вредные выбросы в атмосферуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кузбассе несколько предприятий не осуществляли контроль за загрязнением атмосферного воздуха, а также не платили за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

-Четыре предприятия не провели инвентаризацию выбросов вредных веществ и их источников, не подали заявки на постановку на государственный учет объектов НВОС, не разработали программу производственного экологического контроля, - сообщили результаты проверки в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что нарушители не организовали санитарно¬-защитную зону и не проводили производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха. Кроме того, они не представили отчет по загрязнению воздуха за 2018 год и не заплатили за вредные выбросы в атмосферу.

-По результатам проверки кемеровский природоохранный прокурор внес руководителям Анжеро-Судженского ГПАТП КО, ООО «Энергоресурс», ООО «ВЭЙДА» и ООО «Завод «Сибтехномаш» представления об устранении выявленных нарушений закона, - сообщили в прокуратуре. - Кроме того, прокурор возбудил семь административных дел о правонарушениях.

В итоге юрлицам внесены предупреждения и назначено 130 тысяч рублей штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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