3 Март 2020 2020-03-03T09:30:55+03:00

«Волга» влетела под грузовик в Новокузнецке. ФОТО: vk.com, "Инцидент Новокузнецк"

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В Новокузнецке накануне произошло ДТП с участием отечественной легковушки и грузового автомобиля. Кадрами, на которых зафиксированы последствия ДТП, очевидцы поделились в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/764213" frameborder="0"></iframe> «Волга» влетела под грузовик в Новокузнецке.Видео: Александр Ешин.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице ДОЗ в Новокузнецке, неподалеку от ТРЦ «Планета» около 17.20. Очевидцы сняли на видео последствия ДТП. Судя по кадрам записи, легковой автомобиль врезался в заднюю часть. Часть легковушки оказалась серьезно смятой со стороны пассажирского сиденья.

Из-за ДТП движение общественного и личного автотранспорта на ДОЗовской развязке временно было затруднено.

Информация о причинах и обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия и возможных пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU