«Волга» влетела под грузовик в Новокузнецке
В Новокузнецке накануне произошло ДТП с участием отечественной легковушки и грузового автомобиля. Кадрами, на которых зафиксированы последствия ДТП, очевидцы поделились в соцсетях.
«Волга» влетела под грузовик в Новокузнецке.Видео: Александр Ешин.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице ДОЗ в Новокузнецке, неподалеку от ТРЦ «Планета» около 17.20. Очевидцы сняли на видео последствия ДТП. Судя по кадрам записи, легковой автомобиль врезался в заднюю часть. Часть легковушки оказалась серьезно смятой со стороны пассажирского сиденья.
Из-за ДТП движение общественного и личного автотранспорта на ДОЗовской развязке временно было затруднено.
Информация о причинах и обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия и возможных пострадавших уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU