2020-03-03T09:50:17+03:00
Общество

В Новокузнецке сироте дали квартиру по решению прокуратуры

Отдельного жилья ему пришлось ждать пять лет
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке сироте дали квартиру по решению прокуратурыВ Новокузнецке сироте дали квартиру по решению прокуратурыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Новокузнецке прокуратура добилась предоставления квартиры сироте. молодой человек обратился в надзорное ведомство с жалобой на городские власти.

В 2019 году в органы прокуратуры пожаловался 23-летний новокузнечанин, который рассказал, что ему не предоставляется положенное по закону жилье.

После проверки было установлено, что родители молодого человека были лишены прав еще в 2006 году, а потом умерли. До 18-летия он находился под опекой у бабушки. После окончания школы новокузнечанин поступил в техникум, который окончил в 2016 году, а сейчас трудится помощником машиниста экскаватора в угольной компании.

-В соответствии с законом по достижении 18 лет ему должно быть предоставлено благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения. Однако администрацией. Новокузнецка оно сироте предоставлено не было, - сообщили в областной прокуратуре.

Прокурор обратился в суд, который встал на защиту молодого человека и обязал новокузнецкие власти предоставить ему жилье. сейчас вопрос решен. Новокузнечанин получил однокомнатную квартиру площадью 31 квадратный метр в муниципальном жилом фонде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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