2020-03-03T10:25:46+03:00
Происшествия

Студент из Кузбасса попался на месте преступления с поличным

Вместо лекций юноша отправится за решетку
Екатерина РОМАНОВА
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Студент показывает, где именно сделал закладки. ФОТО: кадр видео УТ МВД России по СФО.Студент показывает, где именно сделал закладки. ФОТО: кадр видео УТ МВД России по СФО.
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20-летний студент из Кузбасса вряд ли сможет в ближайшее время вернуться к занятиям. После того как его задержали с поличным, юноша может лишиться свободы на срок до 20 лет.

Студент одного из учебных заведений Кузбасса ходил вдоль железнодорожной насыпи на перегоне станций Ленинск-Кузнецкий - Байкаим, что-то закапывал, а потом делал снимки. Его поведение показалось подозрительным сотрудникам линейного пункта полиции, а когда они решили выяснить, чем именно занимается юноша, оказалось, что тот делал тайники.

Студент из Кузбасса попался на месте преступления с поличным.ФОТО: кадр видео УТ МВД России по СФО.

Студент из Кузбасса попался на месте преступления с поличным.ФОТО: кадр видео УТ МВД России по СФО.

В сумке студента транспортные полицейские нашли 53 свертка, обмотанных яркой цветной изолентой. В каждом из пакетиков - наркотики общей массой более 31 грамма. А позже выяснилось, что юноша решил заняться распространением наркотиков после того, как получил предложение об этом в интернете.

- Он, следуя инструкциям, оборудовал тайники-закладки для реализации разовых доз наркотических средств, - сообщает пресс-служба УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу. - В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.

В скором будущем студент может оказаться не на лекциях, а в местах лишения свободы - на срок от 10 до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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