2020-03-03T12:10:57+03:00
Общество

В Новокузнецке уничтожили 26 килограммов опасного мяса

Продукцию признали некачественной
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке уничтожили 26 килограммов опасного мясаВ Новокузнецке уничтожили 26 килограммов опасного мясаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Новокузнецке сотрудниками Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области была обнаружена опасная мясная продукция. Ее признали некачественной и уничтожили.

В феврале специалисты надзорного органа провели шесть внеплановых проверок соблюдения требований технических регламентов ЕАЭС и ветеринарного законодательства России. Они необходимы для недопущения распространения вирусов африканской чумы и гриппа птиц.

В ходе проверок выявлено 26 килограммов мясной продукции без маркировок, которые должны содержать информацию о наименовании, производителе, датах производства и сроках годности.

- По фактам выявленных нарушений инспекторами управления составлено девять протоколов об административных правонарушениях, - сообщили в ведомстве. - Вся обезличенная продукция признана некачественной и опасной и изъята из оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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