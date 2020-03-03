2020-03-03T10:44:07+03:00
Экономика

Россельхозбанк предлагает продукт для самозанятых

Страхование позволит обеспечить финансовую защиту самозанятого
Яков КРЫМСКИЙ
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РСХБ-Страхование презентовал новый продукт «Работа под защитой. Комплексное страхование самозанятых», предусматривающий защиту при возникновении страховых случаев. Страховку самозанятые могут приобрести в 1 327 точках продаж Россельхозбанка в 73 субъектах Российской Федерации.

Страхование позволит обеспечить финансовую защиту самозанятого в случае, если его деятельность причинит вред имуществу или здоровью его клиента. Также новый продукт компании даст возможность получить компенсацию, если самозанятый будет госпитализирован в результате несчастного случая.

Страховую защиту могут получить клиенты возрастом от 18 до 64 полных лет на дату заключения договора страхования. Заключить договор очень просто: необходимо выбрать размер страховой суммы и оплатить страховую премию.

-Мы уверены, что страхование – это надежный инструмент защиты самозанятых от непредвиденных ситуаций. Поэтому РСХБ-Страхование разрабатывает и внедряет специальные страховые продукты, способные это гарантировать, – отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

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