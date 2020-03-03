2020-03-03T12:30:39+03:00
Общество

В Кемерове строят студенческий городок

Как он будет выглядеть, показал Сергей Цивилев [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове строят студенческий городок. ФОТО: кадр видео "ВКонтакте", Сергей ЦивилевВ Кемерове строят студенческий городок. ФОТО: кадр видео "ВКонтакте", Сергей Цивилев
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В Кемерове началось строительство студенческого городка, где будут учиться сотни детей. Как именно он будет выглядеть, рассказал и показал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Кемерове стоят студенческий городок.Видео: "ВКонтакте", Сергей Цивилев

Комплекс, где сотни творческих детей Кузбасса смогут учиться, разместится на пересечении проспекта Химиков и улицы Ворошилова. Проект уже согласован, выбран подрядчик. Сейчас уже начались работы по укладке фундамента.

В будущем в этом месте появится целый комплекс, который будет включать в себя учебные корпуса, административное здание и общежития. Так, здесь расположатся филиал Московской государственной академии хореографии c интернатом для учащихся на 150 мест и филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского с интернатом для учащихся на 75 мест. Все школьники помимо профессионального образования будут здесь же получать основное - в общеобразовательной школе.

Будет на территории студенческого города и корпус Высшей школы музыкального и театрального искусства, и общежитие для студентов учебных заведений, и дом для преподавателей и административного персонала.

К слову, в планах помимо строительства студенческого городка стоит и преображение территории вокруг комплекса. Так, здесь появятся пешеходные дорожки, будут приведены в порядок фасады близлежащих домов, об этом сообщает в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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