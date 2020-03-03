Агрохакатон: Россельхозбанк призывает лучших IT-специалистов страны включиться в цифровую революцию АПК

3 Март 2020 2020-03-03T11:17:36+03:00

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В ходе создания фермерской экосистемы Россельхозбанк 4 и 5 апреля в Москве проведет масштабное мероприятие AgroCode, центральным событием которого станет уникальный хакатон Agro Hack на лучшую адаптацию IT-решений для агросектора. Также на площадке пройдут конкурс идей в сфере агротехнологий AgroIdea и конференция FutureTech Conference. В трех мероприятиях ожидается участие 500 профессионалов со всей России. Призовой фонд Россельхозбанка составит 1 350 000 рублей.

За 30 часов цифрового марафона Agro Hack разработчикам предстоит решить восемь заданий. В качестве поставщиков базовых решений, которые будут дорабатываться участниками хакатона, по приглашению РСХБ выступили ведущие российские и иностранные IT-компании.

«Мы ждем мощнейшего мозгового штурма, который выльется в конкретные, адаптированные под нужды фермеров цифровые продукты. Круг задач широк, и лучшие решения будут интегрированы в экосистему Россельхозбанка, которая начнет действовать уже летом. И у каждого есть шанс стать частью этой платформы в рамках хакатона», – прокомментировала директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка. Елена Батурова.

Подать заявку на участие можно до 24 марта 2020 года на сайте https://agro-code.ru. Здесь же можно ознакомиться с полным списком задач для участников. Хакатон состоится на event-площадке Main Stage по адресу Шарикоподшипниковская 13, стр. 33.

Партнерский материал.