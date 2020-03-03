2020-03-03T12:18:51+03:00
Общество

Кузбасским детям-сиротам будут давать жилье в домах не старше 10 лет

Проект уже одобрили Управление Минюста России и прокуратура
Ирина АВТУШКО
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Кузбасским детям-сиротам будут давать жилье в домах не старше 10 летКузбасским детям-сиротам будут давать жилье в домах не старше 10 летФото: Олег УКЛАДОВ
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В Кузбассе детям-сиротам планируют предоставлять жилье в домах, которым не более 10 лет. Предложение ввести соответствующие поправки в закон прозвучало на заседании правительства Кузбасса.

Заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов рассказал, что по итогам 2019 года были проанализированы все помещения, приобретенные для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как выяснилось, более 900 квартир - а это почти 60 процентов жилья - было приобретено на вторичном рынке.

- Больше половины из них расположены в жилых домах, введенных в эксплуатацию более 30 лет назад. Такое расходование бюджетных средств является как минимум неэффективным,- отметил замгубернатора.

В связи с этим подготовлен проект закона № 134-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Он предусматривает, что жилищный фонд, предназначенный для предоставления ребенку-сироте, формируется из жилых помещений, введенных в эксплуатацию не ранее 10 лет относительно года предоставления жилья.

Проект уже получил положительное заключение Управления Минюста России и прокуратуры. После поддержки правительства Кузбасса он будет рассмотрен депутатами Заксобрания Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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