За смерть родного брата кузбассовец заплатит 5000 рублей

3 Март 2020 2020-03-03T12:22:41+03:00

Изменить размер текста: A A

По вине 36-летнего кузбассовца погиб его брат. За это мужчина должен будет заплатить судебный штраф в размере пяти тысяч рублей.

36-летний кузбассовец вместе с 34-летним братом и их матерью в ноябре 2019 года устроили застолье. Недостатка в спиртном не было, и вскоре старший из братьев сильно захмелел. Перед сном он решил покурить, а проснулся оттого, что ватный матрас, на котором он спал, занялся от непогашенной сигареты и стал сильно дымить.

Мужчина схватил остатки тлеющего матраса и перенес их на кухню. Там он сложил матрас в топку печи и ушел спать в дальнюю комнату. Пока мужчина спал, едкий дым от матраса просочился в отверстия неисправной печи и заполнил кухню и смежную с ней комнату. Как раз в этой комнате спал младший брат. Утром родственники обнаружили, что он не просыпается, и вызвали скорую помощь. Врачам пришлось лишь констатировать смерть мужчины.

Жителю Беловского района за причинение смерти по неосторожности назначен судебный штраф.

- Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти потерпевшего явилось отравление окисью углерода, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Судом мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU