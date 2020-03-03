Россельхозбанк предоставит кредиты членам СПоК на оздоровление поголовья молочного скота, больного лейкозом

3 Март 2020 2020-03-03T12:04:54+03:00

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Россельхозбанк начал предоставлять кредиты сельскохозяйственным потребительским кооперативам (СПоК) на приобретение крупного рогатого скота для обновления больного лейкозом поголовья, принадлежащего членам СПоК.

По данным Минсельхоза, около 15 процентов поголовья крупного рогатого скота в России может быть инфицировано вирусом лейкоза КРС. Для поддержки хозяйств Россельхозбанк определил последовательность действий при оздоровлении стада, принадлежащего членам СПоК.

Для того чтобы обновить поголовье молочного КРС, фермерствам необходимо являться или стать членами СПоК и оформить кредитную сделку между кооперативом и банком. После принятия решения по кредитной сделке СПоК нужно направить банку всю необходимую документацию (в том числе, договоры, заключенные с каждым членом).

Выдача кредитных средств может производиться двумя способами: через аккредитивную форму расчета или с использованием предоплаты за поставку животных в размере не более 20 процентов от стоимости КРС по договору купли-продажи. Кооператив направляет полученную субсидию и средства от реализации больного КРС на погашение кредита.

Важным условием обновления поголовья является приобретение КРС для нескольких членов СПоК. По условиям субсидирования на одного члена кооператива должно приходиться не более 30 процентов общей стоимости приобретаемого СПоК здорового КРС. Каждое животное должно иметь индивидуальный номер, а возраст не должен превышать двух лет. Обязательным также является замена всех больных животных члена кооператива.

Партнерский материал.