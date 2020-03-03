В Кемерове подешевеет проезд в общественном транспорте

3 Март 2020 2020-03-03T12:32:16+03:00

Для держателей карт «Мир» он снизится на 4 рубля

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В Кемерове на 4 рубля подешевеет проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Панов.

На льготу могут рассчитывать владельцы бесконтактных карт «Мир». При этом сам банк значения не имеет.

«Если гражданин платит картой, то ему предоставляется скидка вне зависимости от того, на чем он едет - в муниципальном транспорте или в маршрутке, - написал Андрей Панов в своем Instagram. - Воспользоваться скидкой можно до 30 июня».

Также он напомнил, что в Кузбассе заканчивается подготовка к переводу всех видов общественного транспорта на безналичную оплату проезда. В январе 54 эквайринговых терминала были установлены во всех кассах девяти автовокзалов и 17 автостанций Кузбасса, а также в автокассах в поселках Итатский, Красное и Панфилово.

На данный момент на кемеровском автовокзале терминалами оборудованы все восемь касс, еще четыре - в Новокузнецке.

ИСТОЧНИК KP.RU