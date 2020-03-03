2020-03-03T12:37:21+03:00
Происшествия

Мать оставила младенца на всю ночь на улице в Кузбассе

Ребенок провел на улице пять часов
Екатерина РОМАНОВА
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Мать оставила младенца на всю ночь на улице в КузбассеМать оставила младенца на всю ночь на улице в КузбассеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Пять часов находился 1,5-годовалая девочка в санках на улице. Ее во дворе собственного дома оставила мать. В отношении женщины заведено уголовное дело.

В декабре 2019 года 24-летняя жительница Чебулинского района отправилась в гости к подруге. С собой она взяла и 1,5-годовалую дочь. Женщины отдыхали и выпивали, а потом горе-мамаша засобиралась из гостей. Дочку она посадила в санки и повезла домой. Сама она зашла в жилище, а вот санки вместе с дочкой оставила на улице. Дело было глубокой ночью – около 02.30.

Мать не хватилась ребенка до самого утра. Девочку же, спящую на улице в санках, обнаружили соседи в 07.30. Малышку тут же отвезли в больницу.

- Девочка пять часов находилась в холодный период времени и ночное время суток без питания, надлежащего ухода, в условиях низкой температуры воздуха, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры. - Действия матери квалифицированы как оставление в опасности. После утверждения обвинительного акта прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Сейчас жизни и здоровью маленькой девочки ничего не угрожает. А вот в отношении родителей проводятся проверки – сотрудниками правоохранительных органов, специалистами органов опеки и попечительства района. Женщину поставили на профилактический учет как неблагополучного родителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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