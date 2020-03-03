РСХБ назвал семь глобальных трендов развития сельских территорий до 2050 года
В ближайшие годы и десятилетия сельскохозтерритории ждет глобальная трансформация. Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка и НИУ ВШЭ представили результаты совместных исследований развития сельских территорий и малых форм хозяйствования в мировом масштабе.
Выявленные тренды основаны на интеграции опыта банка и анализа многих тысяч документов с помощью искусственного интеллекта силами ВШЭ.
Рост населения и интенсивный расход ресурсов приведут к внедрению современных технологий природопользования. Производство агропродукции в деревне будет все активнее задействовать технологии робототехники, а производимая фермерами органическая продукция наберет популярность. Само село при этом не только будет создавать продовольственную массу, но и станет местом жизни для многих людей, уставших от ритма городской жизни.
Среди глобальных трендов выделяются:
-Роботизация и автоматизация сельскохозяйственного сектора;
-Рост спроса на органические продукты, на местную сельскохозяйственную продукцию;
-Переход к рациональному использованию природных ресурсов при росте спроса на них.
-Развитие экологического и сельского туризма, переход деревни от аграрной производящей функции к рекреационной;
-Возвратная миграция в село отдельных групп населения;
-Расширение площади территорий, пригодных для сельского хозяйства и проживания;
-Повышение требований к уровню образования жителей сельских территорий.
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