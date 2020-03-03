РСХБ назвал семь глобальных трендов развития сельских территорий до 2050 года

3 Март 2020 2020-03-03T13:23:01+03:00

Будут активней внедряться технологии робототехники, а органическая продукция станет популярней

Изменить размер текста: A A

В ближайшие годы и десятилетия сельскохозтерритории ждет глобальная трансформация. Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка и НИУ ВШЭ представили результаты совместных исследований развития сельских территорий и малых форм хозяйствования в мировом масштабе.

Выявленные тренды основаны на интеграции опыта банка и анализа многих тысяч документов с помощью искусственного интеллекта силами ВШЭ.

Рост населения и интенсивный расход ресурсов приведут к внедрению современных технологий природопользования. Производство агропродукции в деревне будет все активнее задействовать технологии робототехники, а производимая фермерами органическая продукция наберет популярность. Само село при этом не только будет создавать продовольственную массу, но и станет местом жизни для многих людей, уставших от ритма городской жизни.

Среди глобальных трендов выделяются:

-Роботизация и автоматизация сельскохозяйственного сектора;

-Рост спроса на органические продукты, на местную сельскохозяйственную продукцию;

-Переход к рациональному использованию природных ресурсов при росте спроса на них.

-Развитие экологического и сельского туризма, переход деревни от аграрной производящей функции к рекреационной;

-Возвратная миграция в село отдельных групп населения;

-Расширение площади территорий, пригодных для сельского хозяйства и проживания;

-Повышение требований к уровню образования жителей сельских территорий.

Партнерский материал.