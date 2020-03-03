2020-03-03T15:35:31+03:00
Общество

В Новокузнецке 654 дома на трое суток останутся без горячей воды

Отключения связаны с ремонтными работами на газопроводе
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке 654 дома на трое суток останется без горячей водыВ Новокузнецке 654 дома на трое суток останется без горячей водыФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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В Новокузнецке на трое суток отключат воду в домах, школах, детских садах и больницах. Это связано с ремонтными работами на газопроводе.

На магистральном газопроводе «Газпром трансгаз Томск», который обеспечивает подачу газа, в том числе на Центральную ТЭЦ, с 4 по 7 марта запланированы ремонтные работы.

Горячая вода будет отключена с 22.00 4 марта до 18.00 7 марта. От водоснабжения будет отключено 654 многоквартирных дома, 29 школ, 32 детских сада, 11 гостиниц, три больницы и девять поликлиник. При этом отопление на этих объектах сохранится.

- На данный момент в работе Центральной ТЭЦ возникла незапланированная газовая пауза. В связи с этим мы вынуждены будем остановить подачу горячей воды в часть Центрального района и ближнего Куйбышева. Это связано с тем, что станция на резервном топливе способна обеспечивать либо один, либо другой ресурс. В зимний период мы оставляем теплоснабжение, но подачу горячей воды вынуждены прекратить, - прокомментировал ситуацию заместитель главы города по ЖКХ Антон Черемнов.

Он отметил, что мера вынужденная, и попросил жителей набраться терпения. После ремонта подача горячей воды возобновится в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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