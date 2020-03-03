2020-03-03T14:22:31+03:00
Происшествия

Почистили: пенсионерка из Кузбасса запустила Касперских и осталась без денег

Сейчас обидчиков пожилой женщинны разыскивает полиция
Екатерина РОМАНОВА
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Почистили: пенсионерка из Кузбасса запустила Касперских и осталась без денегПочистили: пенсионерка из Кузбасса запустила Касперских и осталась без денегФото: Александр ГЛУЗ
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Пенсионерка из города Киселевска поверила Касперским: те пообещали позаботиться о ней. Но вместо предоставления заботы и помощи украли ее драгоценности.

Две женщины по фамилии Касперская – Рада и Маргарита – постучали в дверь 71-летней пенсионерки из Киселевска. Они представились работницами службы опеки и вскоре заявили, что знают, почему у женщины в последнее время все идет не так. Оказывается, на ее золотые украшения наложена порча. И избавить украшения от порчи помогут они, Касперские.

Одна из женщин попросила пенсионерку положить все золото, которое есть в доме, в стакан с водой, а потом накрыла его полотенцем. После нескольких манипуляций женщина строго-настрого запретила разматывать полотенце, а то порча не уйдет с золота. Но пенсионерка не выдержала и заглянула в стакан. Увы, он был пуст. Лишь тут женщина поняла, что стала жертвой аферисток и лишилась всего своего золота – общей стоимостью порядка пяти тысяч рублей.

Раду и Маргариту Касперских разыскивает полиция. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Раду и Маргариту Касперских разыскивает полиция. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск подозреваемых:

Касперской Рады Владимировны, 28.06.1985 года рождения, и Касперской Маргариты Алексеевны, 10.08.1990 года рождения, уроженок поселка Солонцы Красноярского края.

Граждан, владеющих информацией о подозреваемых, сотрудники полиции просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 8(38464) 2-37-30, 8(38464) 2-19-35 или 2

ИСТОЧНИК KP.RU

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Почистили: пенсионерка из Кузбасса запустила Касперских и осталась без денег
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