2020-03-03T15:43:11+03:00
Общество

Более 17 тысяч человек за неделю заболели ОРВИ в Кузбассе

По сравнению с неделей ранее число больных снизилось
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Более 17 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в КузбассеБолее 17 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в КузбассеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

На неделе с 24 февраля по 1 марта в Кузбассе к врачам по поводу острых респираторных заболеваний обратились 17 294 человека. По сравнению с неделей ранее, это меньше на 21,4 процента.

Из всех обратившихся 67 процентов - 11 594 заболевших - это дети.

- Интенсивный показатель заболеваемости совокупного населения составил 64,67 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 13,5 процента, - отметили в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области. - По сравнению с предыдущей неделей число больных ОРВИ уменьшилось на 4708 человек, то есть на 21,4 процента.

Несмотря на снижение числа больных, на 2 марта в Кузбассе все еще остаются закрытыми на карантин четыре школы и четыре детских сада. Частично образовательный процесс приостановлен в 11 классах шести школ и в 26 группах 15 детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 17 тысяч человек за неделю заболели ОРВИ в Кузбассе
Почистили: пенсионерка из Кузбасса запустила Касперских и осталась без денег
В Новокузнецке 654 дома на трое суток останутся без горячей воды
РСХБ назвал семь глобальных трендов развития сельских территорий до 2050 года
Мать оставила младенца на всю ночь на улице в Кузбассе
В Кузбассе отменили золотые и серебряные медали для школьников
В Кемерове подешевеет проезд в общественном транспорте
Россельхозбанк предоставит кредиты членам СПоК на оздоровление поголовья молочного скота, больного лейкозом
За смерть родного брата кузбассовец заплатит 5000 рублей
Кузбасским детям-сиротам будут давать жилье в домах не старше 10 лет
Агрохакатон: Россельхозбанк призывает лучших IT-специалистов страны включиться в цифровую революцию АПК
В Кемерове строят студенческий городок
Россельхозбанк предлагает продукт для самозанятых
В Новокузнецке уничтожили 26 килограммов опасного мяса
Студент из Кузбасса попался на месте преступления с поличным
В Новокузнецке сироте дали квартиру по решению прокуратуры
«Волга» влетела под грузовик в Новокузнецке
В Кузбассе промпредприятия не платили за вредные выбросы в атмосферу
Моцарелла и цукаты: чем накормят кемеровских школьников весной
33 тысячи новокузнечан проголосовали за благоустройство скверов
Холодильник стал причиной пожара в кузбасском магазине
Угольщики Кузбасса получили скидку в 25 процентов на перевозки