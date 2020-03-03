Более 17 тысяч человек за неделю заболели ОРВИ в Кузбассе

3 Март 2020 2020-03-03T15:43:11+03:00

Более 17 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Кузбассе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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На неделе с 24 февраля по 1 марта в Кузбассе к врачам по поводу острых респираторных заболеваний обратились 17 294 человека. По сравнению с неделей ранее, это меньше на 21,4 процента.

Из всех обратившихся 67 процентов - 11 594 заболевших - это дети.

- Интенсивный показатель заболеваемости совокупного населения составил 64,67 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 13,5 процента, - отметили в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области. - По сравнению с предыдущей неделей число больных ОРВИ уменьшилось на 4708 человек, то есть на 21,4 процента.

Несмотря на снижение числа больных, на 2 марта в Кузбассе все еще остаются закрытыми на карантин четыре школы и четыре детских сада. Частично образовательный процесс приостановлен в 11 классах шести школ и в 26 группах 15 детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU