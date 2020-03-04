Взялся за старое: вор-рецидивист из Новокузнецка попался на 32-ой краже

4 Март 2020 2020-03-04T03:19:32+03:00

На свободе он провел всего несколько месяцев

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46-летний вор-рецидивист из Новокузнецка провел на свободе всего несколько месяцев, а потом взялся за старое. Теперь он вновь может лишиться свободы.

Хозяин одной из квартир в новокузнецкой многоэтажке пришел в полицию со своей бедой. 57-летний мужчина рассказал, что из его квартиры пропали строительные электроинструменты и деньги в размере 4 000 рублей. Общая сумма ущерба составила более 8 000 рублей.

Сотрудники полиции разыскали злоумышленника – им оказался 46-летний мужчина, совсем недавно освободившийся из мест лишения свободы. К слову, наказание он отбывал за совершение 31-квартирной кражи, а теперь может лишиться свободы за еще одну.

Рецидивист признался, что заприметил квартиру, где вечером не горит свет, накануне преступления. Он стучал в дверь, звонил в домофон, но никто не открыл. Убедившись, что хозяев нет дома, преступник поздно ночью открыл окно стамеской и украл шуруповерт, перформатор, дрель и деньги. Электроинструменты от отдал знакомому в счет долга, а деньги потратил.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - На время следствия подозреваемый заключен под стражу. Похищенные электроинструменты изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU