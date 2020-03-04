Кузбассовца убили в день его рождения за отказ работать

4 Март 2020 2020-03-04T04:30:02+03:00

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В Кузбассе перед судом предстанет работник животноводческой фермы. Он случайно убил своего напарника – после его отказа работать в день рождения.

39-летний житель Ленинск-Кузнецкого района разделял тяготы работы на животноводческой ферме с 59-летним мужчиной. Ему не нравилось, как взрослый напарник выполняет свои обязанности, и мужчины нередко конфликтовали. Однако потом продолжали трудиться вместе. Ситуацию мог исправить день рождения пожилого мужчины. Однако этого не случилось.

В тот ноябрьский день 2019 года напарники попросили привезти им спиртного. В подсобном помещении они отметили день рождения. Все шло обычным путем, пока именинник не заявил, что в свой день рождения не будет кормить и убирать у животных. 39-летнему мужчине это не понравилось, и он избил своего старшего товарища.

Утром вчерашний именинник не смог встать с постели и решил отлежаться. К вечеру работодатель привез мужчинам продукты питания и обнаружил, что работник по-прежнему лежит в бытовке – без признаков жизни. Мужчина вызвал скорую помощь и полицию. Врачи констатировали смерть.

- Подозреваемый был задержан. Следователю на первоначальном этапе расследования он не рассказал об избиении напарника, а позже, когда были установлены все обстоятельства произошедшего, сообщил, что не мог предположить, что потерпевший скончается от его действий. После чего признал вину в полном объеме, - сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU