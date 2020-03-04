Жительница Кузбасса сохранила чеки и выиграла суд у коллекторов
Коллекторская организация обратилась в суд, чтобы взыскать с жительницы Мариинска долг по кредитному договору. Суд отказал в этом, ссылаясь на отсутствие задолженности.
Жительница города Мариинска в 2013 году взяла в банке кредит на сумму около 60 тысяч рублей. Она несколько раз пропускала платежи или вносила их не вовремя. И в декабре 2017 года банк обратился к мировому судье, чтобы взыскать задолженность. Сначала требование было удовлетворено, но потом судебный приказ отменили из-за возражений должницы.
Тогда банк уступил права требования к заемщице «Столичному агентству по возврату долгов», те через полтора года передали права компании «РегионКонсалт», а те, в свою очередь, - компании «Нэйва». Женщина отказывалась выходить на связь с коллекторами, тогда они обратились в суд, чтобы взыскать 60 тысяч рублей.
- В судебном заседании ответчик возражала против удовлетворения исковых требований, поскольку ею выполнены в полном объеме обязательства по договору кредитования, сумма задолженности выплачена полностью, - цитирует решение официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.
Мариинский городской суд Кемеровской области оставил без удовлетворения исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Нэйва».
ИСТОЧНИК KP.RU