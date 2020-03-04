4 Март 2020 2020-03-04T06:44:52+03:00

Кемеровчанка отсудила 300 тысяч рублей за полученные в ДТП травмы. Фото: УФССП России по Кемеровской области

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Кемеровские приставы взыскали моральный вред в пользу женщины, которая серьезно пострадала в ДТП. Из-за полученных травм ей пришлось заново учиться разговаривать.

Как рассказали в УФССП России по Кемеровской области, грузовой автомобиль, принадлежавший одному из городских предприятий, столкнулся с автомобилем, где потерпевшая была пассажиром. В результате ДТП женщина получила черепно-мозговую травму и травмы позвоночника. Со слов кемеровчанки, после аварии она испытывала нравственные страдания, а также частично потеряла память и заново училась говорить.

В связи с этим она обратилась в суд с иском о взыскании компенсации за причиненный вред. Моральный ущерб оценили в 300 тысяч рублей, а исполнительный лист был направлен судебным приставам.

- Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, находившихся в собственности предприятия, после чего организация-должник оплатила задолженность, - сообщили в ведомстве. - Компенсация морального вреда пострадавшей гражданке была возмещена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU