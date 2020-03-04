В Новокузнецке продолжается реконструкция Бызовского шоссе

4 Март 2020 2020-03-04T06:41:38+03:00

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В Новокузнецке ведется масштабная реконструкция Бызовского шоссе. Полностью оно будет готово к ноябрю текущего года.

Как рассказал заместитель главы города Антон Черемнов, работы ведут в плановом режиме. Уже укреплены обочины, из нормативной части дороги выпилен кустарник, ведутся работы по выносу сетей связи из полотна дороги.

-К сожалению, за эти выходные в связи с перепадом температур дорога пришла в ненормативное состояние. Поэтому мы поставили два грейдера, в данный момент поверхность выравнивается. В дальнейшем мы будем подсыпать материал, где это необходимо. Сейчас решается вопрос об ограничении движения грузового транспорта – именно он наносит дороге самый большой урон. В связи с этим необходимо также решить проблему с доставкой грузов, – рассказал замглавы.

Как только установятся положительные температуры, работы по реконструкции развернутся в полной мере. К 1 июля планируется сдать нижний выровненный слой, а к ноябрю окончательно закончить реконструкцию. К этому времени будет готов верхний слой и остальные элементы дороги - тротуары, заездные карманы, водоотведение, светофоры, пешеходные переходы, опоры освещения и др.

Отмечается, что количество полос шоссе, которое соединит Новоильинский и Заводской районы, увеличится с двух до четырех.

ИСТОЧНИК KP.RU