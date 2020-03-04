Кузбасские полицейские не дали детям попасть под колеса автомобилей

4 Март 2020 2020-03-04T07:58:24+03:00

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Сотрудники ГИБДД Беловского района уничтожили очередную снежную горку. Она находилась вблизи дороги и представляла опасность для играющих на ней детей.

Полицейские отметили, что если спуск снежной насыпи расположен рядом с дорогой, то ребенок рискует вылететь с горки прямо под колеса транспорта. Поэтому с целью выявления и ликвидации опасных объектов регулярно проводятся проверки организации улично-дорожного движения.

- Накануне сотрудники Госавтоинспекции с представителями администрации Старопестеревского сельского поселения выявили опасный снежный спуск в селе Старопестерево, адаптированный местной детворой с помощью санок и ледянок для катания. На место была вызвана спецтехника, которая ликвидировала опасный объект, - рассказали в ведомстве.

Полицейские напоминают, что места для зимних детских забав должны быть удалены от дороги. Также должен быть исключен проезд транспорта вблизи самих горок.

ИСТОЧНИК KP.RU