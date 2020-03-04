В Кемерове началась активная стадия строительства культурного кластера

4 Март 2020 2020-03-04T09:02:33+03:00

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Главное управление Госэкспертизы России дало положительное заключение на проект семи объектов культурного кластера в Кемерове. В скором времени начнется активная стадия строительства.

Напомним, что строительство объектов ведется в рамках нацпроекта «Культура» и будет завершено в июле 2021 года.

В состав комплекса войдут: учебный корпус филиала Московской государственной академии хореографии с учебным театром и интернатом для учащихся; учебный корпус филиала Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского с концертным залом и интернатом для учащихся; общеобразовательная школа с бассейном и спортивным залом; учебный корпус Высшей школы музыкального и театрального искусства на 300 мест с учебным театром; общежитие для студентов учебных заведений; 16-этажный дом для преподавателей филиалов и административно-управленческого персонала.

Общая площадь застройки комплекса превысит 71 тысячу квадратных метров. Объекты расположатся в Ленинском районе на пересечении улицы Ворошилова и проспекта Химиков.

Также 2 марта в Главэкспертизу направлен проект учебного корпуса Высшей школы музыкального и театрального искусства. Заключение по нему эксперты дадут в течение двух месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU