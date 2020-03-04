Кузбасские хирурги удалили из почки пациентки 15-сантиметровые камни

4 Март 2020 2020-03-04T08:43:44+03:00

Избавляться от них пришлось в несколько этапов

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Новокузнецкие врачи удалили пациентке крупные камни в обеих почках. Их размер достиг 15 сантиметров, поэтому пришлось провести несколько операций.

Пациентка с осложнениями мочекаменной болезни поступила в новокузнецкую горбольницу № 1 еще в прошлом году. Во время обследования у нее были обнаружены огромные полные коралловидные камни в обеих почках размером более 15 сантиметров.

И если несколько лет назад такой пациентке назначили бы открытую операцию, что могло привести к хрониодиализу, то сейчас медики пошли другим путем. Они приняли решение провести женщине перкутанную нефролитотрипсию в несколько этапов с одновременным применением мультидоступа.

В течение года женщине было проведено несколько операций. Сначала удалили большую часть камня правой почки. Затем в два этапа - оставшиеся резидуальные камни. После шестимесячной реабилитации правая почка пациентки заработала, тогда врачи провели такие же манипуляции на левой почке.

Сейчас женщина выписана домой. Ей предстоит пройти комплекс лечебно-профилактических мер и регулярно наблюдаться у уролога по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU