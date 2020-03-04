4 Март 2020 2020-03-04T09:00:32+03:00

Маленькая девочка в легкой одежде застряла на балконе в Кузбассе. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

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В единую дежурно-диспетчерскую служу Осинников позвонили очевидцы и сообщили, что на балконе одного из домов находится ребенок. Девочка была в легкой одежде.

На указанное место незамедлительно выехали сотрудники отделения пожарной охраны местного гарнизона. На момент прибытия сотрудников МЧС России малышка стояла с внешней стороны балкона, держась за перила.

-Ребенок был испуган. Балкон незастекленный, поэтому девочка беспрепятственно прошла в опасную зону. К тому же, она уже замерзла, находясь некоторое время на улице в легкой домашней одежде. Существовала реальная угроза жизни ребенка в случае падения с балкона, - рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №1 города Осинники, капитан внутренней службы Дмитрий Цимфер.

Чтобы вызволить девочку, пожарные использовали трехколенную лестницу, после чего малышку вернули обратно в квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU