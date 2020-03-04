2020-03-04T09:49:53+03:00
Общество

Шесть противоразмывных поездов будут контролировать паводок в Кузбассе

Для их формирования выделено 50 единиц подвижного состава
Ирина АВТУШКО
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Шесть противоразмывных поездов будут контролировать паводок в КузбассеШесть противоразмывных поездов будут контролировать паводок в КузбассеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Железнодорожники активно готовятся к предстоящему паводку в Кузбассе. Контролировать его будут шесть противоразмывных поездов.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, поезда будут работать на станциях Тайга, Асино, Артышта-II, Мундыбаш, Полосухино и Топки. Для их формирования выделено более 50 единиц подвижного состава. Вагоны укомплектуют необходимым инвентарем и материалами – бутовым камнем, щебнем, песком и другим.

-В целях предотвращения размыва железнодорожного полотна железнодорожникам предстоит очистить от снега более 400 километров кюветов, 588 километров водоотводных и нагорных канав, более 1360 отверстий малых мостов и водопропускных труб, - рассказали в пресс-службе ЗСЖД.

Кроме того, под контролем специалистов будут находиться все инженерные сооружения в зоне прохождения паводковых вод.

В период до 7 марта железнодорожники проверят семь плотин в Новокузнецком, Беловском, Прокопьевском и Таштагольском районах, а также в Томском и Верхнекетском районах Томской области, расположенных рядом с железнодорожным полотном, а также обследуют десятки крупных и сотни малых железнодорожных мостов в Кузбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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