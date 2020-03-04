2020-03-04T11:09:37+03:00
Общество

ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей о мокром снеге и сильном ветре

Неблагоприятная погода ожидается в четверг, 5 марта
Ирина АВТУШКО
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ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей о мокром снеге и сильном ветреГИБДД Кузбасса предупреждает водителей о мокром снеге и сильном ветреФото: Олег УКЛАДОВ
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Госавтоинспекция Кузбасса предупреждает водителей и пешеходов о неблагоприятной погоде. В четверг, 5 марта, следует быть предельно внимательными на дорогах.

По данным синоптиков, по области ожидается снег, мокрый снег, западный ветер местами с порывами до 15-20 метров в секунду, местами метели с видимостью 2-4 километра.

Сотрудники ведомства призывают водителей учитывать погодные и дорожные условия при выборе скорости, безопасного бокового интервала и дистанции до впереди идущего транспорта. Во время движения нужно избегать резких маневров, которые могут привести к потере управления.

- Пешим участникам движения стоит переходить проезжую часть только в специально отведенных для этого местах, - отметили в ведомстве. - Перед тем как ступить на дорогу, убедитесь, что водители вас увидели, а транспортные средства остановились. При движении в темное время суток и в непогоду используйте световозвращающие элементы, чтобы быть заметнее для водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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