ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей о мокром снеге и сильном ветре

4 Март 2020 2020-03-04T11:09:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Госавтоинспекция Кузбасса предупреждает водителей и пешеходов о неблагоприятной погоде. В четверг, 5 марта, следует быть предельно внимательными на дорогах.

По данным синоптиков, по области ожидается снег, мокрый снег, западный ветер местами с порывами до 15-20 метров в секунду, местами метели с видимостью 2-4 километра.

Сотрудники ведомства призывают водителей учитывать погодные и дорожные условия при выборе скорости, безопасного бокового интервала и дистанции до впереди идущего транспорта. Во время движения нужно избегать резких маневров, которые могут привести к потере управления.

- Пешим участникам движения стоит переходить проезжую часть только в специально отведенных для этого местах, - отметили в ведомстве. - Перед тем как ступить на дорогу, убедитесь, что водители вас увидели, а транспортные средства остановились. При движении в темное время суток и в непогоду используйте световозвращающие элементы, чтобы быть заметнее для водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU