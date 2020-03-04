ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей о мокром снеге и сильном ветре
Госавтоинспекция Кузбасса предупреждает водителей и пешеходов о неблагоприятной погоде. В четверг, 5 марта, следует быть предельно внимательными на дорогах.
По данным синоптиков, по области ожидается снег, мокрый снег, западный ветер местами с порывами до 15-20 метров в секунду, местами метели с видимостью 2-4 километра.
Сотрудники ведомства призывают водителей учитывать погодные и дорожные условия при выборе скорости, безопасного бокового интервала и дистанции до впереди идущего транспорта. Во время движения нужно избегать резких маневров, которые могут привести к потере управления.
- Пешим участникам движения стоит переходить проезжую часть только в специально отведенных для этого местах, - отметили в ведомстве. - Перед тем как ступить на дорогу, убедитесь, что водители вас увидели, а транспортные средства остановились. При движении в темное время суток и в непогоду используйте световозвращающие элементы, чтобы быть заметнее для водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU