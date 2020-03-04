Россельхозбанк открывает для фермеров «зеленый коридор»

4 Март 2020 2020-03-04T11:13:24+03:00

Изменить размер текста: A A

РСХБ внедряет предодобренные решения на прежних условиях действующим заемщикам-фермерам для возобновления кредитования. Теперь получить кредит на пополнение оборотных средств или проведение сезонных работ можно будет без дополнительных требований.

«Зеленый коридор» для фермеров, у которых с банком есть действующий кредитный договор, исполняемый без нарушений, начнет работать в РСХБ с 1 марта 2020 года. Заемщики смогут оформить займ на аналогичную сумму без повторной подачи пакета документов.

Кроме того, РСХБ анонсировал кредит на инвестиционные цели «АПК_Инвест». В рамках продукта можно приобрести технику, транспорт, оборудование, сельскохозяйственных животных по льготной ставке от 5 процентов годовых, а также земли сельхозназначения по ставке от 8,5 процентов годовых. Сумма — до 20 миллионов рублей по стандартному порядку рассмотрения (срок принятия решения до 10 дней) или до 10 миллионов рублей по упрощенному порядку (принятие решения 4-5 дней). Особенность продукта в том, что РСХБ готов финансировать до 85 процентов от стоимости приобретаемого имущества при наличии собственного участия фермера денежными средствами и до 100 процентов рыночной стоимости при отсутствии необходимой суммы денежного аванса, но при наличии иного залога. Это позволит фермерам получать финансирование новых проектов, даже если все деньги в текущий момент находятся в обороте.

Партнерский материал.