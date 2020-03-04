2020-03-04T12:36:10+03:00
Общество

Суд решил судьбу ТЦ «Радуга» в Кемерове

Стало известно, будет ли торговый центр работать дальше
Мария КОЛОСОВА
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Суд решил судьбу ТЦ «Радуга» в КемеровеСуд решил судьбу ТЦ «Радуга» в КемеровеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Арбитражный суд Кемеровской области поставил точку в деле о торговом центре «Радуга» в Кемерове. Заседание состоялось 3 марта.

Наконец стало известно, будет ли дальше работать торговый центр «Радуга», который находится в Рудничном районе. Долгое время городские власти пытались его закрыть из-за выявленных нарушений пожарной безопасности. Собственники были не согласны с заключением экспертизы и попытались оспорить его, однако Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения.

На заседании, которое прошло 3 марта, представитель МЧС подтвердил, что нарушения, выявленные в ходе проверки, на данный момент устранены. Это подтверждено актом № 145 от 19 декабря 2019 года.

- Арбитражный суд Кемеровской области определил - заявленное ходатайство удовлетворить, прекратить исполнение решение суда по части запрета эксплуатации нежилого здания торгово-рыночного комплекса «Радуга».

Таким образом, на данный момент торговый центр «Радуга» продолжает свою работу.

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15 октября Арбитражный суд Кемеровской области рассмотрел иск городской администрации к владельцам торгового центра «Радуга». Иск удовлетворен полностью, и ТЦ будет закрыт за нарушение пожарной безопасности. (подробности)

Арбитражный суд решит судьбу торгового центра «Радуга» в Кемерове

В Арбитражном суде Кемеровской области рассматривается иск к торговому центру «Радуга». Его хотят закрыть из-за выявленных нарушений пожарной безопасности.

Истцом в отношении компании, являющейся собственником ТЦ «Радуга», выступила администрация города Кемерово. Мэрия требует закрыть торговый центр до устранения всех нарушений. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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