РСХБ нарастил объем инвестиционных кредитов в агросектор страны на 33%

4 Март 2020 2020-03-04T12:47:40+03:00

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По итогам 2019 года Россельхозбанк выдал отечественным аграриям 1,3 триллиона рублей, что на 11 процентов больше по сравнению с показателями 2018 года. В том числе долгосрочных кредитов выдано порядка 352 миллиардов рублей, что превышает показатель предыдущего года более чем на 33 процента. Общий объем кредитного портфеля Банка в АПК по состоянию на 1 января 2020 года увеличился на 13,1 процента за прошлый год и составил 1,4 триллиона рублей.

«В 2019 году РСХБ приступил к реализации 70 новых инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов АПК, в том числе, и в части наращивания экспорта сельхозпродукции. При этом мы накопили большую экспертизу для учета специфики регионов. Каждый такой инвестиционный проект – это и развитие бизнеса, и в то же время важный вклад в повышение уровня жизни на селе путем создания рабочих мест и развития инфраструктуры. Это Банк считает приоритетом в своей деятельности», − подчеркнула первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Важной задачей РСХБ является поддержка малого и среднего бизнеса на селе. Общий объем кредитных средств, направленных в 2019 году в МСБ АПК, составил 181,4 миллиарда рублей, в том числе в рамках льготного кредитования 97 миллиардов рублей, что на 9,7 процента больше показателя 2018 года.

Льготное кредитование также является одним из приоритетных направлений в деятельности РСХБ. В рамках льготного кредитования российских производителей в прошлом году Банком направлено 268,1 миллиарда рублей, что на 20,2 процента больше по сравнению с показателем 2018 года.

На проведение сезонных работ в 2019 году выдано 381,2 миллиарда рублей против 326 миллиардов рублей в 2018 году.

Партнерский материал.