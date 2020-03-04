4 Март 2020 2020-03-04T13:15:41+03:00

750 тысяч рублей похитили мошенники у кузбассовцев за один день Фото: Евгения ГУСЕВА

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Мошенники и киберворы за один день похитили у жителей Кузбасса около 750 тысяч рублей. Полицейским поступило 11 заявлений о мошенничествах и три - о дистанционных кражах.

Так, в Новокузнецке 35-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с ее карты мошенники пытаются списать деньги и для отмены операции попросил назвать реквизиты банковской карты и поступивший на телефон СМС-пароль. Стоило женщине это сделать, как на нее был оформлен кредит на сумму 950 000 рублей. Мошенник успел списать только часть - 250 тысяч рублей, так как банк заблокировал переводы.

По похожей схеме лишились сбережений двое жителей Анжеро-Судженска на общую сумму 200 тысяч рублей.

- Подобные схемы в регионе являются одними из самых распространенных. Киберпреступники чаще всего используют их для хищения денежных средств граждан, - отметили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Существуют и другие способы наживы. Например, 79-летнюю кемеровчанку обманули по схеме «Родственник в беде». Неизвестный позвонил и представился внуком, попавшим в ДТП. Он попросил пенсионерку передать курьеру 70 тысяч рублей, чтобы дело против него замяли. По такой же схеме 25 тысяч рублей лишилась 90-летняя жительница областного центра.

- В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению подозреваемых в совершении данных преступлений, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU