2020-03-04T14:07:26+03:00
Общество

В Мариинске овчарка покусала двух малолетних девочек

Суд обязал владельца животного выплатить 35 тысяч рублей моральной компенсации
Ирина АВТУШКО
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В Мариинске овчарка покусала двух малолетних девочекВ Мариинске овчарка покусала двух малолетних девочекФото: Борис КОКУРИН
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В Мариинске жертвами немецкой овчарки стали две малолетние девочки. Животное бегало вечером по улице без намордника.

Как было установлено прокуратурой, куда с жалобой обратились представители детей, инцидент произошел около 18.00 в январе в деревне Раевка Мариинского района.

Бегавшая по улице без намордника немецкая овчарка увидела 9-летнюю девочку и напала на нее. Собака повалила ребенка на землю, прижала лапами и принялась хватать зубами за куртку, шарф и волосы. В результате у ребенка образовались кровоподтеки и ссадины грудной клетки, ссадина шеи слева. Девочке попыталась помочь 12-летняя сестра, но собака укусила ее за руку.

Выяснилось, что овчарка имеет хозяина, который, однако, не предпринимал никаких мер по ее безопасному для окружающих содержанию.

- Девочки испытали физические, психические и нравственные страдания, что оказало негативное влияние на их эмоциональное состояние, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры. - В целях защиты их прав прокурор Мариинска обратился в суд с исковым заявлением о компенсации причиненного им морального вреда к хозяину собаки.

Суд требования удовлетворил и взыскал с владельца собаки в пользу девочек 35 тысяч рублей. Решение суда в законную силу еще не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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