2020-03-04T14:05:43+03:00
Общество

За упавший на годовалого ребенка снег кузбасская УК отделалась выговором

Ребенок получил черепно-мозговую травму
Ирина АВТУШКО
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За упавший на годовалого ребенка снег кузбасская УК отделалась выговором. Фото: Александр МУРЛИНЗа упавший на годовалого ребенка снег кузбасская УК отделалась выговором. Фото: Александр МУРЛИН
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В Осинниках управляющая компания вовремя не очищала козырек крыши, в результате чего съехавшая снежная масса травмировала годовалую девочку. За инцидент организация получила выговор.

Напомним, что инцидент произошел 24 января. В тот день местная жительница около 14.20 вместе с дочкой вышла на прогулку. Ребенок в тот момент находился в санках. Когда женщина выходила из подъезда многоэтажки по улице Советской, то с крыши на санки упал снег и травмировал девочку. Пострадавшую малышку доставили в одну из больниц Новокузнецка, где врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму

В связи с происшествием органы прокуратуры провели проверку. Она показала, что управляющая компания вовремя и надлежащим образом кровлю дома не чистила. Прокурор осинников вынес руководителю УК представление об устранении нарушений. -По результатам его рассмотрения начальник участка и мастер участка привлечены к дисциплинарной ответственности, им объявлены выговоры, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, следствием было возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Его расследование сейчас продолжается.

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Как отмечают медики, травма больше не несет угрозы жизни малышки. Для этого врачи провели ряд мероприятий, которые помогли стабилизировать состояния девочки, поэтому она быстро пошла на поправку. А 31 января девочка была выписана из больницы и отправилась домой к родителям. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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