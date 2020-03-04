Кузбассу в числе других регионов с убылью населения поможет Госдума России

4 Март 2020 2020-03-04T15:39:11+03:00

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Государственная дума России предложила оказать поддержку регионам, где наблюдается наибольшая убыль населения. Предложение было озвучено на заседании 4 марта.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках рассмотрения поправок в федеральный бюджет на 2020 и плановый период 2021-2022 годов дал поручение подготовить предложения по поддержке пяти регионов с населением более 2 миллионов человек, которые являются драйверами экономического роста, но имеют проблемы с убылью населения. В частности, речь идет об Алтайском крае, Кузбассе, Волгоградской, Омской и Саратовской области.

Он также отметил, что данные субъекты также могли бы подготовить программы развития, чтобы не было убыли и люди не выезжали.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, который также присутствовал на заседании пообещал отработать предложение по данным субъектам вместе с депутатами.» надо посмотреть болевые точки, где и какая требуется поддержка, и мы в правительстве подготовим предложения», - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU