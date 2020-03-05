2020-03-05T03:28:13+03:00
Общество

В Кемерове стая собак растерзала кошку на глазах у жильцов

О произошедшем сообщила одна из горожанок
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове стая собак растерзала кошку на глазах у жильцовВ Кемерове стая собак растерзала кошку на глазах у жильцовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сообщение встревоженной жительницы Кемерова появилось в социальных сетях 3 марта. Женщина сообщила, что стая бродячих собак растерзала кошку на глазах многочисленных свидетелей.

Все случилось во дворе домов по бульвару Строителей 25б и 25в около 23.00. Автор поста услышала на улице дикий лай и рык, а когда подошла к окну, то увидела, как стая огромных псов гоняет кошку. Несчастное животное забилось под машину, но стая его оттуда достала.

-Их было одиннадцать. БОЖЕ, ОДИННАДЦАТЬ! На глазах у жильцов, которые кричали и пытались их разогнать, они разорвали кота и начали его жрать, крутиться с места на место, каждый хотел урвать кусочек, при этом рычали, лаяли, в общем, это страшно и неприятно, оргия диких собак утоляющих голод, - написала кемеровчанкав в одном из городских пабликов.

Женщина обратилась к властям города и отметила, что людям, и особенно детям, страшно ходить по улицам. Она попросила принять меры, пока данная ситуация не обернулась гибелью чьего-то ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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