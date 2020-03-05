2020-03-05T05:04:46+03:00
Общество

Заразивший любовницу ВИЧ-инфекцией кемеровчанин может сесть на пять лет

Во время отношений он знал о своем диагнозе
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Заразивший любовницу ВИЧ-инфекцией кемеровчанин может сесть на пять летЗаразивший любовницу ВИЧ-инфекцией кемеровчанин может сесть на пять летФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Суд ждет 42-летнего кемеровчанина, который заразил свою бывшую сожительницу ВИЧ-инфекцией. Мужчина не стал говорить ей про свой диагноз.

О произошедшем рассказала сама 43-летняя пострадавшая, после чего против мужчины возбудили уголовное дело. Ему было предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Заражение ВИЧ-инфекцией».

В ходе дознания установлено, что кемеровчанин знал о поставленном ему диагнозе, однако не посчитал нужным сообщить об этом своей второй половине. В результате он заразил ее вирусом иммунодефицита человека.

Сейчас дело рассматривается в суде. Мужчине может грозить до пяти лет тюрьмы.

-Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией лицом, который знал о данном диагнозе. Санкции статьи 122 предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет. Если же инфицированный заразил двух и более лиц или несовершеннолетнего, то применяется более жесткая мера наказания - до 8 лет лишения свободы, - напомнили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Отметим, что в 2019 году за заражение ВИЧ-инфекцией в Кузбассе было возбуждено 13 уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заразивший любовницу ВИЧ-инфекцией кемеровчанин может сесть на пять лет
Кемеровский суд продлил арест четырем фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»
Кузбассовец проломил голову дяде металлическими нунчаками
В Кемерове стая собак растерзала кошку на глазах у жильцов
Кузбассу в числе других регионов с убылью населения поможет Госдума России
Мост через реку Абу в Новокузнецке сдадут в октябре
За упавший на годовалого ребенка снег кузбасская УК отделалась выговором
В Мариинске овчарка покусала двух малолетних девочек
750 тысяч рублей похитили мошенники у кузбассовцев за один день
РСХБ нарастил объем инвестиционных кредитов в агросектор страны на 33%
В Кузбассе назначен новый прокурор по надзору за колониями
Суд решил судьбу ТЦ «Радуга» в Кемерове
В Кузбассе создано министерство финансов
Россельхозбанк открывает для фермеров «зеленый коридор»
ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей о мокром снеге и сильном ветре
Шесть противоразмывных поездов будут контролировать паводок в Кузбассе
Маленькая девочка в легкой одежде застряла на балконе в Кузбассе
Кузбасские хирурги удалили из почки пациентки 15-сантиметровые камни
В Кемерове началась активная стадия строительства культурного кластера
Кузбасские полицейские не дали детям попасть под колеса автомобилей
В Новокузнецке продолжается реконструкция Бызовского шоссе
Кемеровчанка отсудила 300 тысяч рублей за полученные в ДТП травмы
Жительница Кузбасса сохранила чеки и выиграла суд у коллекторов
Кузбассовца убили в день его рождения за отказ работать
Взялся за старое: вор-рецидивист из Новокузнецка попался на 32-й краже
Более 17 тысяч человек за неделю заболели ОРВИ в Кузбассе
Почистили: пенсионерка из Кузбасса запустила Касперских и осталась без денег