5 Март 2020 2020-03-05T05:04:46+03:00

Заразивший любовницу ВИЧ-инфекцией кемеровчанин может сесть на пять лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время отношений он знал о своем диагнозе

Изменить размер текста: A A

Суд ждет 42-летнего кемеровчанина, который заразил свою бывшую сожительницу ВИЧ-инфекцией. Мужчина не стал говорить ей про свой диагноз.

О произошедшем рассказала сама 43-летняя пострадавшая, после чего против мужчины возбудили уголовное дело. Ему было предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Заражение ВИЧ-инфекцией».

В ходе дознания установлено, что кемеровчанин знал о поставленном ему диагнозе, однако не посчитал нужным сообщить об этом своей второй половине. В результате он заразил ее вирусом иммунодефицита человека.

Сейчас дело рассматривается в суде. Мужчине может грозить до пяти лет тюрьмы.

-Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией лицом, который знал о данном диагнозе. Санкции статьи 122 предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет. Если же инфицированный заразил двух и более лиц или несовершеннолетнего, то применяется более жесткая мера наказания - до 8 лет лишения свободы, - напомнили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Отметим, что в 2019 году за заражение ВИЧ-инфекцией в Кузбассе было возбуждено 13 уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU