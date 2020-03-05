Кузбассовец проломил голову дяде металлическими нунчаками

5 Март 2020 2020-03-05T04:08:36+03:00

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В Кузбассе ссора двух родственников обернулась тяжелыми травмами для одного из них. Племянник жестоко избил дядю металлическими нунчаками за то, что тот решил «учить его жизни».

Инцидент произошел в Прокопьевске. О произошедшем полицейские узнали от врачей, к которым поступил пострадавший мужчина. У него была диагностирована открытая черепно-мозговая травма и другие телесные повреждения. Вскоре задержали и подозреваемого – 31-летнего племянника задержанного. У него изъяли и орудие преступления – самодельные металлические нунчаки.

Как было установлено в ходе расследования, родственники вместе распивали спиртное. В ходе застолья между ними возник конфликт: задержанному не понравилось, что дядя начал «учить его жизни. Словесная перепалка перешла в драку, в ходе которой племянник достал нунчаки и избил ими потерпевшего. Всего он нанес оппоненту 14 ударов. Судебная медэкспертиза оценила повреждения как тяжкий вред здоровью.

-Помимо умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и незаконного изготовления холодного оружия в ходе следствия были собраны доказательства причастности рецидивиста к совершению дополнительных эпизодов преступлений, рассказали подробности в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В ходе конфликтов он избил одного знакомого кулаками, а другого – деревянной палкой.

В итоге злоумышленника приговорили к трем года колонии общего режима. Также он должен будет возместить больнице 160 тысяч рублей за лечение всех потерпевших.

ИСТОЧНИК KP.RU